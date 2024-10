Il ritorno di Ilary Blasi su Netflix costa 27 mln di euro

Il ritorno di Ilary Blasi su Netflix costa 2,7 mln di euro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Se la tv al momento è solo un affare estivo, Ilary Blasi è pronta al debutto sul grande schermo con L’Amore e Altre Seghe Mentali, nelle sale dal 17 ottobre con la regia di Giampaolo Morelli. E amore e altre seghe mentali, c’è da scommetterci, saranno temi anche del suo ritorno su Netflix. E’ in lavorazione Unica – La Serie (titolo non ufficiale). Questa volta Blasi e Banijay si allargano perchè saranno ben 3 le ore dedicate al seguito del progetto con cui aveva raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Se all’epoca avevano fatto scalpore i costi milionari di produzione, che vi avevamo rivelato, nemmeno stavolta la Blasi sarà da meno. Unica 2 ha un costo dichiarato, al Mic, di 2.673.911,00 euro. Un importo superiore al primo capitolo ma il costo orario è più basso, visto il numero maggiore di puntate. Davidemaggio.it - Il ritorno di Ilary Blasi su Netflix costa 2,7 mln di euro Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Se la tv al momento è solo un affare estivo,è pronta al debutto sul grande schermo con L’Amore e Altre Seghe Mentali, nelle sale dal 17 ottobre con la regia di Giampaolo Morelli. E amore e altre seghe mentali, c’è da scommetterci, saranno temi anche del suosu. E’ in lavorazione Unica – La Serie (titolo non ufficiale). Questa voltae Banijay si allargano perchè saranno ben 3 le ore dedicate al seguito del progetto con cui aveva raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Se all’epoca avevano fatto scalpore i costi milionari di produzione, che vi avevamo rivelato, nemmeno stavolta lasarà da meno. Unica 2 ha un costo dichiarato, al Mic, di 2.673.911,00. Un importo superiore al primo capitolo ma il costo orario è più basso, visto il numero maggiore di puntate.

