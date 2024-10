Il Giro di Lombardia 2024: orari, percorso, strade chiuse e divieti (Di venerdì 11 ottobre 2024) La 118esima edizione si tiene sabato 12 ottobre. “La Classica delle Foglie Morte” rappresenta da oltre un secolo un punto fermo nel panorama ciclistico internazionale Ilgiorno.it - Il Giro di Lombardia 2024: orari, percorso, strade chiuse e divieti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La 118esima edizione si tiene sabato 12 ottobre. “La Classica delle Foglie Morte” rappresenta da oltre un secolo un punto fermo nel panorama ciclistico internazionale

Domenico Pozzovivo chiuderà la carriera al Giro di Lombardia : il saluto a quasi 42 anni - . Il lucano proverà a farsi vedere tra Bergamo e Como, cercando di lasciare l’ultimo segno di un’avventura magnifica e dimostrando ancora una volta tutta la sua sconfinata caparbietà. Da record le 18 apparizioni al Giro d’Italia, con il quinto posto nel 2014 e nel 2018 e la sesta piazza nel 2017, ma anche il sesto posto alla Vuelta di Spagna nel 2013 e tre presenze al Tour de France. (Oasport.it)

Giro di Lombardia 2024 : Tadej Pogacar a caccia di Fausto Coppi - 1%), la prima ascesa di giornata, dovrebbe esserci il Ganda (9. Si chiude in grande stile la stagione delle Classiche Monumento per il ciclismo su strada. In scena infatti domani il Giro di Lombardia, la Classica delle Foglie Morte, che vedrà 252 chilometri con partenza da Bergamo ed arrivo a Como sicuramente spettacolari. (Oasport.it)

Dove passa il Giro di Lombardia 2024? Orari - partenza - arrivo e tutti i paesi attraversati - DOVE PASSA IL GIRO DI LOMBARDIA 2024: PAESI ATTRAVERSATI PROVINCIA DI BERGAMO: Bergamo, San Paolo d’Argon, Trescore Balneario, Casazza, Spinone al lago, Forcellino di Bianzano, Cene, Gazzaniga, Orezzo, Ganda, Selvino, Rigosa, Bracca, Ambria, Zogno, Ponti (Sedrina), Brembilla, Colle di Berbenno, Berbenno, Ponte Giurino, Medega, Bedulita, Valpiana, Roncola, Almenno San Salvatore, San Sosimo, ... (Oasport.it)