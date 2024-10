‘Il Diavolo veste Prada 2’: tutte le anticipazioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo il successo internazionale de ‘Il Diavolo veste Prada’ sembrava quasi scontato l’annuncio di un secondo capitolo della pellicola. Invece, così non è stato, per diverso tempo. Forse per gli impegni dei protagonisti o per il timore di rischiare un riscontro inferiore all’originale. Il film è rimasto un cult acclarato, negli anni, con scene e dialoghi passati di generazione in generazione. Ma, dopo 18 anni dall’uscita del film, ecco arrivare l’attesa conferma: ci sarà un sequel. “Il Diavolo veste Prada 2” sarà realtà. anticipazioni su “Il Diavolo veste Prada 2” Dopo le prime indiscrezioni, il progetto legato a “Il Diavolo veste Prada 2” ha sempre preso più forma, diventando ufficiale negli ultimi giorni, per la gioia dei milioni di fan del primo capitolo. Quotidiano.net - ‘Il Diavolo veste Prada 2’: tutte le anticipazioni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo il successo internazionale de ‘Il’ sembrava quasi scontato l’annuncio di un secondo capitolo della pellicola. Invece, così non è stato, per diverso tempo. Forse per gli impegni dei protagonisti o per il timore di rischiare un riscontro inferiore all’originale. Il film è rimasto un cult acclarato, negli anni, con scene e dialoghi passati di generazione in generazione. Ma, dopo 18 anni dall’uscita del film, ecco arrivare l’attesa conferma: ci sarà un sequel. “Il2” sarà realtà.su “Il2” Dopo le prime indiscrezioni, il progetto legato a “Il2” ha sempre preso più forma, diventando ufficiale negli ultimi giorni, per la gioia dei milioni di fan del primo capitolo.

