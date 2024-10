I primi aerei volano sopra la casa del Grande Fratello e sono tutti per Shaila (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Grande Fratello è iniziato da poco meno di un mese e al momento nessuna ship si è concretizzata, anche se al momento la protagonista dei drammi amorosi è senza dubbio Shaila Gatta. L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, ha flirtato un po’ con Lorenzo Spolverato e un po’ con Javier Martinez facendo nascere a sua insaputa due fandom che si odiano a vicenda. Da una parte ci sono gli SHAVIERS che shippano Shaila con Javier, dall’altra gli SHAILENZO che shippano Shaila con Lorenzo. E il caso ha voluto che entrambi i fandom abbiano fatto volare i rispettivi aerei sopra la casa proprio oggi! aerei al Grande Fratello, cosa c’era scritto negli striscioni Gli SHAVIER hanno fatto volare sopra la casa due aerei: il primo con scritto ‘ancorati dal destino’, mentre l’altro con scritto ‘porotos a fuego lento’, ovvero ‘fagioli a fuoco lento’ in spagnolo. Biccy.it - I primi aerei volano sopra la casa del Grande Fratello e sono tutti per Shaila Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilè iniziato da poco meno di un mese e al momento nessuna ship si è concretizzata, anche se al momento la protagonista dei drammi amorosi è senza dubbioGatta. L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, ha flirtato un po’ con Lorenzo Spolverato e un po’ con Javier Martinez facendo nascere a sua insaputa due fandom che si odiano a vicenda. Da una parte cigli SHAVIERS che shippanocon Javier, dall’altra gli SHAILENZO che shippanocon Lorenzo. E il caso ha voluto che entrambi i fandom abbiano fatto volare i rispettivilaproprio oggi!al, cosa c’era scritto negli striscioni Gli SHAVIER hanno fatto volareladue: il primo con scritto ‘ancorati dal destino’, mentre l’altro con scritto ‘porotos a fuego lento’, ovvero ‘fagioli a fuoco lento’ in spagnolo.

