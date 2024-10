Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Hanno ucciso l'Uomo Ragno - Ep. 1 e 2, Venerdi 11 Ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Digital-news.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)11sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Stasera su SkyUno HD alle 21:15 puoi seguire i primi due episodi dil'. La storia segue Max, un ragazzo bocciato, la cui estate prende una svolta inaspettata quando Silvia lo invita a uscire. Incontra Mauro Repetto, che lo convince a aiutarlo a consegnare un mixtape a un famoso DJ, ma il percorso sarà più complicato del previsto. Su SkyDue HD, sempre alle 21:15, viene trasmesso Era mio figlio, che narra la vera storia del paracadutista William Pitsenbarger. A trent'anni dalla guerra in Vietnam, i genitori chiedono al Pentagono di assegnargli la medaglia d’onore, mettendo in luce il coraggio e il sacrificio di un eroe.