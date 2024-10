Gormiti, la nuova era ha inizio. Foto e trailer della serie (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 28 ottobre tornano, in una veste inattesa e tutta nuova, i Gormiti, i guerrieri robot tra i giocattoli più famosi e amati degli scorsi decenni. Stavolta, però, gli avventurosi combattenti assumono le sembianze di ragazzi veri, protagonisti della serie tv Gormiti – The new era. Un esperimento ambizioso e innovativo, che mischia location e attori reali ad elementi fantastici creati con l’ausilio delle ultime tecnologie. I valori dei Gormiti, però, sono quelli di sempre: amicizia, coraggio e fiducia nelle proprie capacità. Gormiti, girato in Italia con un cast internazionale “Abbiamo lavorato per creare qualcosa di unico che potesse divertire le nuove generazioni dando vita a personaggi in cui i giovani potessero riconoscersi e creando momenti che li facessero riflettere e sognare” ha raccontato il regista Mario Parruccini. Dilei.it - Gormiti, la nuova era ha inizio. Foto e trailer della serie Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 28 ottobre tornano, in una veste inattesa e tutta, i, i guerrieri robot tra i giocattoli più famosi e amati degli scorsi decenni. Stavolta, però, gli avventurosi combattenti assumono le sembianze di ragazzi veri, protagonistitv– The new era. Un esperimento ambizioso e innovativo, che mischia location e attori reali ad elementi fantastici creati con l’ausilio delle ultime tecnologie. I valori dei, però, sono quelli di sempre: amicizia, coraggio e fiducia nelle proprie capacità., girato in Italia con un cast internazionale “Abbiamo lavorato per creare qualcosa di unico che potesse divertire le nuove generazioni dando vita a personaggi in cui i giovani potessero riconoscersi e creando momenti che li facessero riflettere e sognare” ha raccontato il regista Mario Parruccini.

Le Grotte di Frasassi protagoniste al Giffoni Film Festival con la nuova serie ‘Gormiti - The New Era’ - L'Abisso Ancona, la prima cavità visitabile, è talmente vasto che potrebbe contenere il Duomo di Milano. Una produzione internazionale ambientata nelle Marche "Gormiti - The New Era" è una serie in 20 episodi che verrà trasmessa in autunno su Rai2, Rai Gulp e RaiPlay. Le Grotte di Frasassi: un patrimonio naturalistico unico Situate nel comune di Genga, in provincia di Ancona, le Grotte di ... (Quotidiano.net)