Goggia | L’infortunio è stato pesante ho patito molto Il mio rientro a dicembre ho voglia di provarci

Milano, 11 ottobre 2024 – L'ultimo infortunio (alla tibia e al malleolo) è arrivato la scorsa stagione, a poche gare dalla chiusura della Coppa del Mondo di Sci Alpino. E ora Sofia Goggia è pronta per il rientro in pista. La campionessa olimpica del 2018 e argento a cinque cerchi a Pechino 2022 ha parlato al Media Day della Fisi, in svolgimento in queste ore, all'Armani Teatro di Milano. L'Azzurra delle Fiamme Gialle ha detto: "Devo dire che questo infortunio è stato molto pesante su tanti aspetti fisicamente, mentalmente ed emotivamente. Ho patito molto, soprattutto i primi mesi. Per due mesi ho pensato di essere morta. Però devo dire che già dall'operazione tutto è andato alla perfezione, forse anche meglio delle aspettative".

