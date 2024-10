Gli Usa chiedono il supporto di 200 Carabinieri in Palestina. Un primo gruppo è già a Gerico (Di venerdì 11 ottobre 2024) Può sembrare una richiesta curiosa, ma in realtà è molto più seria di ciò che può apparire a una prima lettura. E non è nemmeno una novità, anche se in molti non lo sanno. Una nuova missione italiana nei Territori palestinesi potrebbe presto prendere forma, su richiesta degli Stati Uniti. E non sarà composta da soldati. La Casa Bianca, attraverso il Segretario di Stato Anthony Blinken, ha infatti chiesto all’Italia l’invio di 200 Carabinieri per addestrare e riorganizzare la polizia dell’Autorità palestinese. Un primo gruppo di militari italiani è già arrivato a Gerico per valutare se ci sono le condizioni per procedere con la missione. Il primo contingente a Gerico Il team, composto da otto militari dell’Arma, medici ed esperti di logistica, opera sotto la guida del Comando di Vertice Operativo Interforze, diretto dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Thesocialpost.it - Gli Usa chiedono il supporto di 200 Carabinieri in Palestina. Un primo gruppo è già a Gerico Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Può sembrare una richiesta curiosa, ma in realtà è molto più seria di ciò che può apparire a una prima lettura. E non è nemmeno una novità, anche se in molti non lo sanno. Una nuova missione italiana nei Territori palestinesi potrebbe presto prendere forma, su richiesta degli Stati Uniti. E non sarà composta da soldati. La Casa Bianca, attraverso il Segretario di Stato Anthony Blinken, ha infatti chiesto all’Italia l’invio di 200per addestrare e riorganizzare la polizia dell’Autorità palestinese. Undi militari italiani è già arrivato aper valutare se ci sono le condizioni per procedere con la missione. Ilcontingente aIl team, composto da otto militari dell’Arma, medici ed esperti di logistica, opera sotto la guida del Comando di Vertice Operativo Interforze, diretto dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

Gli Usa chiedono il supporto di 200 Carabinieri in Palestina. Un primo gruppo è già a Gerico - I migliori allievi potevano accedere a ulteriori corsi di specializzazione presso il Coespu di Vicenza, un centro d’eccellenza per le forze di polizia militare. Nel 2014, è stata la volta della MIADIT Palestine (Missione Addestrativa Italiana), che ha visto trenta carabinieri a Gerico per formare le forze di polizia palestinesi. (Thesocialpost.it)

