Gli affari dei produttori di automobili cinesi negli ex stabilimenti occidentali in Russia

La casa automobilistica cinese Chery ha iniziato a sfruttare gli stabilimenti abbandonati in Russia, che un tempo erano di proprietà tedesca o giapponese, per assemblare le vetture destinate al mercato russo. È quanto emerge da un'inchiesta della Reuters che evidenzia come i costruttori cinesi

Produttori cinesi negli stabilimenti lasciati liberi dalle case auto occidentali in Russia. E ora controllano metà del mercato

La casa automobilistica cinese Chery, per cui si è parlato anche di possibili investimenti in Italia, ha iniziato ad utilizzare gli stabilimenti abbandonati dai produttori occidentali in Russia. Ulteriore segnale della crescente presenza cinese in Russia e del rafforzarsi dei legami tra i due paesi.