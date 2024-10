Ilfattoquotidiano.it - Fridays for Future, corteo anche a Roma: “Soldi in istruzione e ambiente, non per le armi. Governo Meloni complice del genocidio a Gaza”

(Di venerdì 11 ottobre 2024)studenti in piazza per lo sciopero globale per il clima. La mobilitazione, indetta in primis dafor, ha coinvolto diverse città in Italia tra cui la capitale e Milano, dove alsi è unitaGreta Thunberg. “Dopo 5 anni scendiamo di nuovo in piazza per chiedere delle misure contro la crisi climatica – dice Lavinia Iovino, difor– crisi che è sempre più evidente come testimoniano le inondazioni in Emiliagna e la siccità in Sicilia“. Accanto al clima gli studenti hanno manifestatocontro ile i suoi provvedimenti come il Decreto Sicurezza, approvato alla Camera e ora all’esame del Senato, perché dicono, “rende il nostro Stato uno Stato di Polizia“.