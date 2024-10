Fracassi (Flc Cgil): “Siamo in stato di agitazione, non escludiamo lo sciopero. Tra docenti e ATA circa 250mila precari. Gli interpelli sono inefficaci e caricano di troppo lavoro le segreterie” [VIDEO] (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Il nostro Paese continua a battere tutti i record riguardo il precariato", ha dichiarato Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc Cgil in un'intervista su Orizzonte Scuola TV. L'articolo Fracassi (Flc Cgil): “Siamo in stato di agitazione, non escludiamo lo sciopero. Tra docenti e ATA circa 250mila precari. Gli interpelli sono inefficaci e caricano di troppo lavoro le segreterie” VIDEO . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Il nostro Paese continua a battere tutti i record riguardo ilato", ha dichiarato Gianna, segretaria generale della Flcin un'intervista su Orizzonte Scuola TV. L'articolo(Flc): “indi, nonlo. Trae ATA. Glidile”

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Fracassi (Flc Cgil) : “Siamo in stato di agitazione - non escludiamo lo sciopero. Tra docenti e ATA circa 250mila precari. Gli interpelli sono inefficaci e caricano di troppo lavoro le segreterie” - Gli interpelli sono inefficaci e caricano di troppo lavoro le segreterie” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Fracassi (Flc Cgil): “Siamo in stato di agitazione, non escludiamo lo sciopero. Tra docenti e ATA circa 250mila precari. . "Il nostro Paese continua a battere tutti i record riguardo il precariato", ha dichiarato Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc ... (Orizzontescuola.it)

Precari docenti e ATA - l’Europa risponde alla Flc Cgil : “Confermata la procedura di infrazione”. SPECIALE con Fracassi. LIVE Venerdì 11 ottobre alle 14 : 30 - . L'articolo Precari docenti e ATA, l’Europa risponde alla Flc Cgil: “Confermata la procedura di infrazione”. La Commissione Europea ha risposto alla lettera inviata dalla Flc Cgil lo scorso 13 settembre, in cui il sindacato chiedeva interventi sui target assunzionali del PNRR, sull'abuso del lavoro precario e sulla condizione degli idonei dei concorsi 2020 e 2023. (Orizzontescuola.it)

Stipendi docenti - Fracassi (Flc Cgil) : “Governo millanta aumenti stratosferici - ma investe solo un terzo del dovuto” - Niente di più lontano dalla verità ”. “Assistiamo a continue e roboanti dichiarazioni del Governo circa aumenti stratosferici per il personale della scuola, dell’università , della ricerca e dell’Afam, tali da allineare gli stipendi a quelli europei.  L'articolo Stipendi docenti, Fracassi (Flc Cgil): “Governo millanta aumenti stratosferici, ma investe solo un terzo del dovuto” sembra essere il ... (Orizzontescuola.it)