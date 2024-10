Federmeccanica propone «aumenti zero» (Di venerdì 11 ottobre 2024) «Il primo contratto in chiave Esg». La proposta di Federmeccanica sul rinnovo dei metalmeccanici è questa. Cosa significa? Difficile capirlo. I criteri Esg – Environmental (ambiente), Social (società) e Governance Federmeccanica propone «aumenti zero» il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Federmeccanica propone «aumenti zero» Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) «Il primo contratto in chiave Esg». La proposta disul rinnovo dei metalmeccanici è questa. Cosa significa? Difficile capirlo. I criteri Esg – Environmental (ambiente), Social (società) e Governance» il manifesto.

