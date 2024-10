Lanazione.it - Farafulla si arrende alla ‘Stella Rossa’

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Esordio amaro del nuovo Lunigiana Rugby targatosul palco del campionato nazionale UISP 24-25. La squadra della ValdiMagra sullo stadio "Fair Play Arena" a Milano contro la Stella Rossa Milano in un incontro dalle previsioni scontate è stata sconfitta per 58-6, un dato numerico troppo pesante che non rispecchia quanto messo in visione nel corso della partita dai lunigianesi. Biancoverdi che ci hanno provato ma il mondo della povale sa essere assai spietato e, purtroppo, non poteva finire diversamente. Contro una formazione meglio strutturata sul piano atletico ilanche se non sempre ha combattuto con quella determinazione di chi non molla di un centimetro, uscendo, al termine delle ostilità, tra gli applausi degli avversari e del pubblico.