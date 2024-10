Ecco il nuovo consiglio provinciale. Buldorini verso la conferma da vice (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Voglio rivolgere il mio più cordiale saluto ai consiglieri eletti, ai nuovi e ai tre consiglieri provinciali riconfermati nel loro ruolo. A tutti rivolgo l’augurio di un proficuo lavoro, con l’obiettivo di servire al meglio il territorio e la comunità maceratese. In questo momento consentitemi, inoltre, di rinnovare il saluto e il necessario ringraziamento ai consiglieri della precedente compagine consiliare per la disponibilità e il lavoro svolto". Così il presidente della Provincia Sandro Parcaroli ha aperto ieri pomeriggio la seduta di insediamento del nuovo consiglio, eletto il 29 settembre scorso. Dodici i consigliere che resteranno in carica anche il prossimo anno. Ilrestodelcarlino.it - Ecco il nuovo consiglio provinciale. Buldorini verso la conferma da vice Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Voglio rivolgere il mio più cordiale saluto ai consiglieri eletti, ai nuovi e ai tre consiglieri provinciali riti nel loro ruolo. A tutti rivolgo l’augurio di un proficuo lavoro, con l’obiettivo di servire al meglio il territorio e la comunità maceratese. In questo momento consentitemi, inoltre, di rinnovare il saluto e il necessario ringraziamento ai consiglieri della precedente compagine consiliare per la disponibilità e il lavoro svolto". Così il presidente della Provincia Sandro Parcaroli ha aperto ieri pomeriggio la seduta di insediamento del, eletto il 29 settembre scorso. Dodici i consigliere che resteranno in carica anche il prossimo anno.

