Formiche.net - E se il cambiamento invocato da Draghi fosse la Nato economica?

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il “radicale” che Marioha individuato come condizione necessaria all’Unione europea, in termini di competitività, per sopravvivere può essere la “”? A rilanciare questa proposta, collegandola alle parole dell’ex presidente del Consiglio e goverre della Banca centrale europea, è Penny Naas, che guida il programma “Allied Competitiveness” del think tank americano German Marshall Fund. A Stati Uniti, Europa e altri partner like-minded serve “un’iniziativa di competitività tra alleati, una ‘’, che si impegni a salvaguardare il benessere e la prosperitàche contribuiscono a garantire la pace collettiva”, scrive in un recente articolo.