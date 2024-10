Iltempo.it - Dritto e rovescio, il pro Pal scatena Cruciani: "La polizia ha fatto il suo dovere"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Hanno anche l'ardire di difendere chi con pali stradali andava contro la. Parliamo della manifestazione in favore della Palestina del 5 ottobre a Roma, vietata dalle autorità ma che è stata comunque messa in atto da diverse sigle antagoniste. Gli scontri hanno alimentato il dibattito pubblico per giorni, e giovedì 10 ottobre se ne è parlato a, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Un giovane pro Pal parla di provocazioni insostenibili delle forze dell'ordine nel corteo non autorizzato, e Giuseppesbotta: "Lahail lavoro che doveva fare, ed ero anche contrario alche avessero vietato la manifestazione, per me tutte le manifestazioni vanno garantite", spiega il giornalista conduttore de La Zanzara su Radio 24. Tuttavia, alla luce di quanto successo è chiaro il motivo per cui è stato vietato il corteo.