Cena spettacolo da Daniele Gourmet con il cuoco Mariconda e la pastry Vecchione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 16 ottobre 2024 da Daniele Gourmet una serata all’insegna del gusto e della tradizione con la Cena spettacolo "Pazzi di Pizza". A partire dalle 20:00, il maestro pizzaiolo Giuseppe Maglione presenterà il suo nuovo menu autunnale, arricchito dalla speciale partecipazione del cuoco Giovanni Avellinotoday.it - Cena spettacolo da Daniele Gourmet con il cuoco Mariconda e la pastry Vecchione Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 16 ottobre 2024 dauna serata all’insegna del gusto e della tradizione con la"Pazzi di Pizza". A partire dalle 20:00, il maestro pizzaiolo Giuseppe Maglione presenterà il suo nuovo menu autunnale, arricchito dalla speciale partecipazione delGiovanni

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riparte "In scena a... Baveno" : il 12 ottobre lo spettacolo "Spirito giocoso" - Sabato 12 ottobre prende il via l'edizione 2024 della stagione teatrale "In scena a... Baveno". Alle 21, sul palco del centro culturale Nostr@domus, è in programma lo spettacolo "Spirito giocoso" dell'associazione culturale Arte di Omegna. Libero adattamento da "Blithe spirit" di Noel Coward... (Novaratoday.it)

Cena spettacolo omaggio a Renato Zero - Cena Spettacolo Tributo a RENATO ZERO Giovedì 12 DICEMBRE 2024 ore 21:00 Napoli Vic' Street via Giuseppe Martucci 44 info 081662423 cellulare 3356215087 Menù + Spettacolo SCEGLI IL TUO MENÙ: 1- Tagliere Stendino di Prelibatezze** - € 20,00 (bevande escluse, prezzo à la carte) 2- Cena... (Napolitoday.it)

Lo spettacolo 'Circo Kafka' tratto dal celebre romanzo Il processo in scena a Bari - Prosegue Il peso della farfalla a Santa Teresa dei maschi, martedì 15 e mercoledì 16 ottobre, ore 21, con Circo Kafka tratto dal celebre romanzo Il processo, per la regia di Claudio Morganti e l’interpretazione di Roberto Abbiati con la partecipazione di Johannes Schlosser. Uno spettacolo... (Baritoday.it)