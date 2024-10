Catania, Toscano: "Il punto in meno non ci influenza, siamo concentrati" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alla vigilia della partita Catania-Altamura, in programma sabato alle 17:30 valida per la nona giornata del girone C del campionato Serie C è intervenuto in conferenza stampa allo stadio Angelo Massimino l'allenatore rossazzurro Mimmo Toscano. La penalità. “Il punto in meno non ci influenza Cataniatoday.it - Catania, Toscano: "Il punto in meno non ci influenza, siamo concentrati" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alla vigilia della partita-Altamura, in programma sabato alle 17:30 valida per la nona giornata del girone C del campionato Serie C è intervenuto in conferenza stampa allo stadio Angelo Massimino l'allenatore rossazzurro Mimmo. La penalità. “Ilinnon ci

Toscano - Catania : “Vincere a Caserta è un grande risultato” - Nel primo tempo abbiamo avuto azioni nitide. La resistenza mentale ed insistere sempre, è l’ingrediente fondamentale. “Ogni anno ha una storia diversa. it. Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la partita Casertana-Catania, in sala stampa dello stadio Pinto di Caserta, parla Domenico Toscano, allenatore degli etnei. (Anteprima24.it)

Catania - Toscano : "Casertana squadra organizzata - dobbiamo essere tenaci" - Nuovo impegno in trasferta per il Catania che oggi pomeriggio alle 15:00 sarà impegnato nella sfida dello stadio Pinto contro la Casertana. Mimmo Toscano ha presentato il match e parlato della situazione della sua squadra. Tenacia e situazione in infermeria. "La vittoria dà consapevolezza e... (Cataniatoday.it)

Verso Casertana-Catania - 22 calciatori a disposizione di mister Toscano - Di seguito, gli atleti a disposizione: 1 Kl?vs Bethers 3 Alessandro Celli. . . 00 al “Pinto” e valevole per l’ottava giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2024/2025, mister Toscano potrà contare su ventidue calciatori. n vista della gara con la Casertana, in programma domani alle 15. (Cataniatoday.it)