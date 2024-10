Caso ultras, non solo multe: cosa rischiano Inzaghi, Calabria e Skriniar (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oltre alla multa secondo ‘La Repubblica’, Simone Inzaghi e i due difensori vanno incontro anche a una breve squalifica La questione ultras resta centrale e discussa nel calcio italiano, soprattutto dopo che sono iniziati i vari interrogatori alle persone informate sui fatti. Prima Simone Inzaghi, poi Javier Zanetti vicepresidente dell’Inter. L’evento principale è legato alla questione biglietti per la finale di Champions League 2023 a Istanbul contro il Manchester City. I leader della tifoseria nerazzurri si sono mossi per ricevere un maggior numero di tagliandi, contattando entrambi i soggetti sopracitati. Simone Inzaghi (LaPresse) – calciomercato.itChe hanno sostanzialmente confermato, smentendo però categoricamente di aver ricevuto “minacce” o che ci siano state dinamiche simili. Calciomercato.it - Caso ultras, non solo multe: cosa rischiano Inzaghi, Calabria e Skriniar Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oltre alla multa secondo ‘La Repubblica’, Simonee i due difensori vanno incontro anche a una breve squalifica La questioneresta centrale e discussa nel calcio italiano, soprattutto dopo che sono iniziati i vari interrogatori alle persone informate sui fatti. Prima Simone, poi Javier Zanetti vicepresidente dell’Inter. L’evento principale è legato alla questione biglietti per la finale di Champions League 2023 a Istanbul contro il Manchester City. I leader della tifoseria nerazzurri si sono mossi per ricevere un maggior numero di tagliandi, contattando entrambi i soggetti sopracitati. Simone(LaPresse) – calciomercato.itChe hanno sostanzialmente confermato, smentendo però categoricamente di aver ricevuto “minacce” o che ci siano state dinamiche simili.

