Canale 5 torna a raccontare la Storia di una famiglia perbene

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Carmine Buschini non ci sarà nella seconda stagione didi una, a meno di “carrambate” nel corso degli episodi o a sorpresa nel finale. Il giovane protagonista che ha interpretato nella serie, Michele, è vivo ma è stato arrestato dopo il rocambolesco finale della prima in onda ben 3 anni fa. E la sua Maria (Federica Torchetti) nei nuovi episodi dovrà fare a meno di lui, pur aspettandolo, pronta a renderlo padre. E’ questa la principale novità della serie coprodotta da RTI e 11 Marzo Film, al via questa sera su5: quattro puntate dirette da Stefano Reali che riporteranno il pubblico nella Bari degli anni ’90, dove la malavita impera e la voglia di annientarla anche.di una2: trama e cast Questo desiderio di riscatto, motore della prima come della seconda stagione, continua a vivere attraverso laDe Santis.