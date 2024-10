Camilli (Coca Cola) “Crisi reputazionale si affronta con razionalità” (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Una Crisi reputazionale si affronta con calma: bisogna cercare di estraniarsi il più possibile dalla situazione specifica e affrontarla con razionalità”. Lo ha detto Cristina Camilli, Direttore Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità Coca Cola Italia e Albania in occasione della presentazione a Milano della nuova Ricerca dal titolo “Corporate Reputation: tendenze emergenti e implicazioni strategiche”, realizzata da ICCH e Università IULM. xm4/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Camilli (Coca Cola) “Crisi reputazionale si affronta con razionalità” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Unasicon calma: bisogna cercare di estraniarsi il più possibile dalla situazione specifica erla con”. Lo ha detto Cristina, Direttore Relazioni Istituzionali, Comunicazione e SostenibilitàItalia e Albania in occasione della presentazione a Milano della nuova Ricerca dal titolo “Corporate Reputation: tendenze emergenti e implicazioni strategiche”, realizzata da ICCH e Università IULM. xm4/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

