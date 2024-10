Quifinanza.it - Brembo compra Öhlins, è la sua più grande acquisizione: obiettivo, il mercato automotive smart

(Di venerdì 11 ottobre 2024), leader mondiale nella produzione di sistemi frenanti ad alte prestazioni, ha annunciato oggi l’diRacing, società svedese leader nelle sospensioni premium per il motorsport e il. Questa operazione segna un momento storico perperché rappresenta la piùnella storia del gruppo. La mossa, dal valore di 405 milioni di dollari, circa 370 milioni di euro, rafforza la posizione dicome Solution Provider di soluzioni integrate e intelligenti per l’. L’diRacing da parte disarà perfezionata nel 2025 e permetterà al colosso bergamasco famoso in tutto il mondo di ampliare la propria offerta con l’inclusione di tecnologie avanzate per le sospensioni, una componente cruciale per migliorare le prestazioni di veicoli stradali e da competizione.