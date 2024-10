Bonus edilizi, Leo: “Possibile tornare a 50% per prima casa” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per le ristrutturazioni edilizie "penso che potremmo ritornare a una detrazione sul 50% per la prima casa". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, intervenendo al convegno 'Far crescere insieme l'Italia' organizzato da Fratelli d'Italia a Milano. "Dobbiamo fare in modo di agevolare chi vuole fruire di un Bonus edilizio per la L'articolo Bonus edilizi, Leo: “Possibile tornare a 50% per prima casa” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per le ristrutturazionie "penso che potremmo ria una detrazione sul 50% per la". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, intervenendo al convegno 'Far crescere insieme l'Italia' organizzato da Fratelli d'Italia a Milano. "Dobbiamo fare in modo di agevolare chi vuole fruire di uno per la L'articolo, Leo: “a 50% per” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

"Lunedì 14 nei cassetti fiscali dei contribuenti ci sarà la situazione per aderire al ravvedimento speciale". Dobbiamo anche dare segnali di credibilità all'Europa", ha detto ancora Leo.