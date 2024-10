“Benvenuto Niccolò Domenico”. La coppia di Canale 5 accoglie il suo primo figlio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gioia infinita per la coppia di Canale 5, che ha accolto il primo figlio. Sono dunque finalmente genitori dopo 9 mesi di lunga attesa, ma che ora ha permesso di farle diventare le persone più felici del mondo. Non sono stati direttamente loro ad annunciare il lieto, evento, ma ci ha pensato l’amica a rivelare la nascita del neonato, che si chiama Niccolò Domenico. La coppia di Canale 5 ha finalmente avuto il primo figlio. La neo mamma ha partorito nelle scorse ore, rendendo super felice sia lei che suo marito. A maggio aveva comunicato così il fatto che aspettassero il bebè: “Tutte le cose belle a questo mondo sono iniziate con un sogno, quindi tu tieniti stretta il tuo. Presto in tre”. Leggi anche: “Lei e ora anche lei”. È nata, Barbara D’Urso di nuovo nonna. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gioia infinita per ladi5, che ha accolto il. Sono dunque finalmente genitori dopo 9 mesi di lunga attesa, ma che ora ha permesso di farle diventare le persone più felici del mondo. Non sono stati direttamente loro ad annunciare il lieto, evento, ma ci ha pensato l’amica a rivelare la nascita del neonato, che si chiama. Ladi5 ha finalmente avuto il. La neo mamma ha partorito nelle scorse ore, rendendo super felice sia lei che suo marito. A maggio aveva comunicato così il fatto che aspettassero il bebè: “Tutte le cose belle a questo mondo sono iniziate con un sogno, quindi tu tieniti stretta il tuo. Presto in tre”. Leggi anche: “Lei e ora anche lei”. È nata, Barbara D’Urso di nuovo nonna.

“Ma sono loro”. Mesi di silenzio dopo l’addio - ma i due di Canale 5 sono di nuovo una coppia - Qui ha conosciuto il bel surfista di Latina che è riuscito a conquistarla uscendo con lei dal programma mano nella mano. Stanno felicemente insieme“. E, per concludere, ci sta pure la foto in cui, seppur di spalle, quelli ritratti insieme sembrano proprio Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. E lui: “È vero che ci siamo conosciuti nell’ultimo periodo ma tre mesi lì dentro è come un anno fuori…”. (Caffeinamagazine.it)

“Matrimonio e un altro figlio”. La coppia di Canale 5 annuncia le nozze a Verissimo : invitati vip e location da sogno - Da quando è diventato papà, mette sempre me e la bambina al primo posto”. L’ex corteggiatrice Claudia Dionigi ha poi aggiunto: “Rispetto a quando ci siamo conosciuti, siamo cambiati tanto. Uomini e Donne, dopo la scoperta la dama reagisce così L'articolo “Matrimonio e un altro figlio”. Io con lei sono proprio diventato un’altra persona”. (Caffeinamagazine.it)

“Allora è vero - si sposano”. L’anello dopo la nascita della figlia : belle notizie dalla coppia di Canale 5 - Tra i commenti al post ce n’è uno in particolare che colpisce: “Il trilogy ha un significato importantissimo per gli innamorati perché rappresenta l’eternità. “È nata”. vesco) Nel simpatico video postato sul social Andrea Zenga mostra il biglietto che ha accompagnato l’anello regalato alla compagna Rosalinda Cannavò: “Grazie per tutto quello che fai per noi. (Caffeinamagazine.it)