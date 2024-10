Beatrice Luzzi sul saluto alla suocera in fin di vita al GF: ecco perché l’ha fatto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel corso di una scorsa puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi si è resa protagonista di un episodio che ha generato un certo clamore. Nello specifico, la donna, a chiusura di una puntata, mandò un saluto alla sua povera suocera in fin di vita. Questo gesto è stato molto criticato dai telespettatori, ma anche da alcuni giornalisti. A distanza di un po’ di tempo, l’opinionista di questa edizione del reality show ha deciso di replicare. ecco cosa ha detto. La replica di Beatrice Luzzi alle recenti accuse al GF Beatrice Luzzi, mediante il suo account X (ex Twitter), quest’oggi ha pubblicato un lungo post in cui ha replicato a tutti coloro i quali l’hanno criticata per aver mandato i suoi saluti alla suocera in fin di vita al Grande Fratello. Tutto.tv - Beatrice Luzzi sul saluto alla suocera in fin di vita al GF: ecco perché l’ha fatto Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel corso di una scorsa puntata del Grande Fratello,si è resa protagonista di un episodio che ha generato un certo clamore. Nello specifico, la donna, a chiusura di una puntata, mandò unsua poverain fin di. Questo gesto è stato molto criticato dai telespettatori, ma anche da alcuni giornalisti. A distanza di un po’ di tempo, l’opinionista di questa edizione del reality show ha deciso di replicare.cosa ha detto. La replica dialle recenti accuse al GF, mediante il suo account X (ex Twitter), quest’oggi ha pubblicato un lungo post in cui ha replicato a tutti coloro i qualinno criticata per aver mandato i suoi salutiin fin dial Grande Fratello.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Me lo posso permettere”. Beatrice Luzzi - dal Grande Fratello al centro dello scandalo. Parla lei - E ancora: “Ho approfittato della diretta nazionale? Ebbene sì (anche perché non potevo raggiungerla); ma penso di potermelo permettere, come molti altri prima di me, dato che la diretta nazionale ha spesso approfittato di me”. Nonostante tra le due donne non corra buon sangue a causa di vecchie ruggini risalenti alla passata edizione, il confronto è stato sempre caratterizzato dal massimo ... (Caffeinamagazine.it)

“Me lo posso permettere”. Beatrice Luzzi - dal Grande Fratello al centro dello scandalo. Cosa è successo - Bea si è calata con grande entusiasmo in questo ruolo inedito per lei. E cita uno dei giornalisti che l’avevano criticata e a molti altri: “Non ho potuto rispondere prima a causa di prioritarie complessità familiari, ma adesso sento proprio la necessità di dire la mia”. L'articolo “Me lo posso permettere”. (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - Beatrice Luzzi torna a parlare delle condoglianze in diretta alla suocera : "Clamore e cattiverie" - Beatrice Luzzi, opinionista del Grande Fratello insieme a Cesara Buonamici, è intervenuta sulla polemica relativa al saluto alla sua ex suocera, che ha suscito molte critiche. (Comingsoon.it)