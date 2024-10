Movieplayer.it - Amici 24, le anticipazioni della terza puntata: dopo la sfida entra nella Scuola un'altra figlia di VIP

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono fioccati i primi "spoiler" sulladi, in onda su Canale 5 il 13 ottobre pocole 14.una nuova cantante e ladi ballo si fa sempre piĂą dura. La nuova edizione di, il talent di Maria de Filippi, è iniziato da poco meno di tre settimane. La classe di cantanti e ballerini si è appena formata ed è ancora troppo presto per capire chi sarĂ l'allievo che emergerĂ su tutti. Guidati dai professori di canto e ballo, però, i ragazzi sono pronti a immergersi nello studio per migliorare e migliorarsi. GiĂdel reality, in onda su Canale 5 domenica 13 ottobre a partire dalle 14, un'allieva abbandonerĂ lae i ragazzi del gruppo di ballo si sfideranno (di nuovo) per conservare il proprio