Alice De André debutta alla regia | Un consiglio di papà Cristiano? Non cantare

"Un consiglio da mio padre Cristiano? Sorridendo mi ha sempre detto: nella vita fai quello che vuoi ma non cantare". Alice De André, attrice, presentatrice ed educatrice teatrale, nipote di Fabrizio De André, si racconta all'Adnkronos presentando il suo debutto alla regia con lo spettacolo teatrale 'Take Me Aut, l'eroe che è in

