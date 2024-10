Agatha: All Along, QUEL finale ha davvero chiuso così alcuni personaggi? (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il quinto episodio di Agatha All Along, “Darkest Hour/Wake Thy Power”, ha debuttato mercoledì sera su Disney+ e, portando la serie Marvel al suo punto centrale, sono successe molte cose assurde. Non solo la congrega ha scoperto di non essere così al sicuro dalle Sette di Salem come pensavano, trovandosi sulla Strada delle Streghe, ma la terza prova finisce per essere QUELlo di Agatha, che vede uno spirito che chiede che Agatha venga punita, una morte sorprendente e, in QUELla che potrebbe essere la svolta più drammatica di tutte, abbiamo finalmente la rivelazione dell’identità di Teen – e un importante cambiamento di status quo per l’intera congrega. L’episodio è stato, per usare un eufemismo, molto impegnativo e molti si chiederanno se in Agatha All Along è davvero morta l’intera congrega. Attenzione, spoiler oltre questo punto. Nerdpool.it - Agatha: All Along, QUEL finale ha davvero chiuso così alcuni personaggi? Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il quinto episodio diAll, “Darkest Hour/Wake Thy Power”, ha debuttato mercoledì sera su Disney+ e, portando la serie Marvel al suo punto centrale, sono successe molte cose assurde. Non solo la congrega ha scoperto di non essereal sicuro dalle Sette di Salem come pensavano, trovandosi sulla Strada delle Streghe, ma la terza prova finisce per esserelo di, che vede uno spirito che chiede chevenga punita, una morte sorprendente e, inla che potrebbe essere la svolta più drammatica di tutte, abbiamo finalmente la rivelazione dell’identità di Teen – e un importante cambiamento di status quo per l’intera congrega. L’episodio è stato, per usare un eufemismo, molto impegnativo e molti si chiederanno se inAllmorta l’intera congrega. Attenzione, spoiler oltre questo punto.

