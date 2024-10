AEW: Britt Baker rassicura i fan dopo i problemi di salute e l’impatto dell’uragano Milton (Di venerdì 11 ottobre 2024) Questa settimana, nello speciale “Title Tuesday” di Dynamite, Britt Baker avrebbe dovuto affrontare Willow Nightinghale in un match che metteva in palio il posto di #1 contender al titolo femminile detenuto da Mariah May. La DMD è stata poco bene e ha dovuto saltare l’incontro, con Tony Khan che ha poi annunciato un fatal-4-way match che è stato vinto dalla Nightingale. Impossibilitata a raggiungere il resto del roster a Washington, la Baker è rimasta a casa sua ad Orlando, città colpita come il resto della Florida dal terribile uragano Milton. La dentista le scorse ore ha quindi voluto rassicurare i fan con un video sui social in cui ha spiegato anche i problemi di salute che l’hanno colpita in questa settimana. Zonawrestling.net - AEW: Britt Baker rassicura i fan dopo i problemi di salute e l’impatto dell’uragano Milton Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Questa settimana, nello speciale “Title Tuesday” di Dynamite,avrebbe dovuto affrontare Willow Nightinghale in un match che metteva in palio il posto di #1 contender al titolo femminile detenuto da Mariah May. La DMD è stata poco bene e ha dovuto saltare l’incontro, con Tony Khan che ha poi annunciato un fatal-4-way match che è stato vinto dalla Nightingale. Impossibilitata a raggiungere il resto del roster a Washington, laè rimasta a casa sua ad Orlando, città colpita come il resto della Florida dal terribile uragano. La dentista le scorse ore ha quindi volutore i fan con un video sui social in cui ha spiegato anche idiche l’hanno colpita in questa settimana.

