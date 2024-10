Accoltellamento a Rozzano, morto un 30enne trovato per strada agonizzante (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un uomo è morto, la scorsa notte, a Rozzano, nel Milanese, probabilmente a seguito di un'aggressione. Il giovane, un 30 enne, è stato trovato a terra per strada, intorno alle 3, dai carabinieri, e poi trasportato all'ospedale dove è morto. Al momento non si conoscono i particolari della vicenda: a trovarlo, riverso a terra, con una ferita profonda al torace, presumibilmente da taglio, è stata una pattuglia dell'Arma. Il 118, arrivato sul posto, in viale Romagna, lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove è morto poco dopo. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Milano. Tg24.sky.it - Accoltellamento a Rozzano, morto un 30enne trovato per strada agonizzante Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un uomo è, la scorsa notte, a, nel Milanese, probabilmente a seguito di un'aggressione. Il giovane, un 30 enne, è statoa terra per, intorno alle 3, dai carabinieri, e poi trasportato all'ospedale dove è. Al momento non si conoscono i particolari della vicenda: a trovarlo, riverso a terra, con una ferita profonda al torace, presumibilmente da taglio, è stata una pattuglia dell'Arma. Il 118, arrivato sul posto, in viale Romagna, lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di, dove èpoco dopo. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Milano.

