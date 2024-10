WWE: I Crown Jewel championship sono un’ “inutile” gallina dalle uova d’oro? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel precedente PLE della WWE, Bad Blood, Triple H ha promesso un annuncio storico per la federazione che riguardava la nascita di questa competizione annuale che determinerà due campioni indiscussi, uno maschile ed una femminile, del PLE Crown Jewel. Sebbene la notizia inizialmente poteva sembrare di grande calibro, dopo un attenta riflessione, ci sono diverse ragioni per la quale, questa, può essere una buona idea solo per le casse della WWE, ed un po’ meno per lo storytelling della compagnia. Innanzitutto i match di Crown Jewel non hanno nessuna vera importanza in termine futuro. Il titolo nascerà e morirà all’interno di questo PLE. A proposito di PLE, la WWE ha ormai ridotto le sue card dei PLE standard a cinque match e, due match senza reale prospettiva futura, limita la card ad altri tre match soltanto. Zonawrestling.net - WWE: I Crown Jewel championship sono un’ “inutile” gallina dalle uova d’oro? Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel precedente PLE della WWE, Bad Blood, Triple H ha promesso un annuncio storico per la federazione che riguardava la nascita di questa competizione annuale che determinerà due campioni indiscussi, uno maschile ed una femminile, del PLE. Sebbene la notizia inizialmente poteva sembrare di grande calibro, dopo un attenta riflessione, cidiverse ragioni per la quale, questa, può essere una buona idea solo per le casse della WWE, ed un po’ meno per lo storytelling della compagnia. Innanzitutto i match dinon hanno nessuna vera importanza in termine futuro. Il titolo nascerà e morirà all’interno di questo PLE. A proposito di PLE, la WWE ha ormai ridotto le sue card dei PLE standard a cinque match e, due match senza reale prospettiva futura, limita la card ad altri tre match soltanto.

