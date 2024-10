Vaccino Covid consigliato dai 6 mesi. E Giani dà soldi a chi fa più punture (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ministero raccomanda tre dosi anche ai lattanti e la Toscana si attrezza: fino a 3.000 euro ai pediatri più efficienti. Mosse in linea con l’Oms, tornata alla carica con profilassi di massa e mascherine pure all’aperto. La Commissione contesta la sentenza di luglio della Corte europea che condannò l’assenza di trasparenza sui contratti per le fiale. A novembre udienza sul Pfizergate. Lo speciale contiene due articoli. Laverita.info - Vaccino Covid consigliato dai 6 mesi. E Giani dà soldi a chi fa più punture Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ministero raccomanda tre dosi anche ai lattanti e la Toscana si attrezza: fino a 3.000 euro ai pediatri più efficienti. Mosse in linea con l’Oms, tornata alla carica con profilassi di massa e mascherine pure all’aperto. La Commissione contesta la sentenza di luglio della Corte europea che condannò l’assenza di trasparenza sui contratti per le fiale. A novembre udienza sul Pfizergate. Lo speciale contiene due articoli.

Obbligo vaccino Covid - tribunale di Verona assolve finanziere : “Non poteva inocularsi - aveva una patologia pregressa" - Quest'ultimo aveva infatti una patologia pregressa, e nonostante all'epoca fosse in vigore l'obbligo del vaccino Covid per la sua categoria, non poteva inocularsi. Un finanziere 55enne esente dal vaccino Covid è stato assolto dal tribunale militare di Verona. Il giudice è stato chiaro: "Il fatto non . (Ilgiornaleditalia.it)

The Pfizer Papers - il libro ‘bomba’ di Naomi Wolf contro il vaccino anti-Covid - Naomi Wolf, apprezzata giornalista e scrittrice, da tempo si batte contro i vaccini anti-covid, in particolare quelli Pfizer. L'articolo The Pfizer Papers, il libro ‘bomba’ di Naomi Wolf contro il vaccino anti-Covid proviene da LE VOCI DI DENTRO. . (Lucascialo.it)

Vaccino Covid - Bertolaso : “è nuovo - non è la quinta dose” - ''Si tratta di nuovi vaccini, che coprono da tutte le varianti oggi in circolazione. Non si può quindi parlare di quinta dose'', ha detto Guido Bertolaso. (Imolaoggi.it)