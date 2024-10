Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 10/10/24 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Scusate, fermi tutti, so che non siamo ai livelli di quella tizia che a suo tempo portò la troupe di Uomini e Donne al cimitero per far conoscere al tronista di turno il parente defunto (si, è accaduto davvero, si, nella storia di questo programma c’è un’esterna al campo santo davanti ad una lapide), non siamo manco ai livelli della celebre esterna di Bubi al pronto soccorso, però la tizia uscita con Michele Longobardi che alla prima esterna gli ha chiesto se avesse una carta di credito, io pensavo scherzasse, e invece non scherzava e gli ha chiesto davvero di comprarle qualcosa per il compleanno, mi ha riportato agli antichi splendori trashoni di questo programma! “Anche una cosa di due euro va bene“, no ma in che senso scusa ahahahah Io letteralmente un mix tra l’essere cringiata, l’essere affascinata e l’essere commossa da questo ritorno agli antichi disagi! E tra l’altro alla ... Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 10/10/24 Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Scusate, fermi tutti, so che non siamo ai livelli di quella tizia che a suo tempo portò la troupe dial cimitero per far conoscere al tronista di turno il parente defunto (si, è accaduto davvero, si, nella storia di questo programma c’è un’esterna al campo santo davanti ad una lapide), non siamo manco ai livelli della celebre esterna di Bubi al pronto soccorso, però la tizia uscita con Michele Longobardi che alla prima esterna gli ha chiesto se avesse una carta di credito, io pensavo scherzasse, e invece non scherzava e gli ha chiesto davvero di comprarle qualcosa per il compleanno, mi ha riportato agli antichi splendori trashoni di questo programma! “Anche una cosa di due euro va bene“, no ma in che senso scusa ahahahah Io letteralmente un mix tra l’essere cringiata, l’essere affascinata e l’essere commossa da questo ritorno agli antichi disagi! E tra l’altro alla ...

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e donne : Mario Cusitore ha dormito con Margherita - Michele bacia Veronica in esterna - Trono Over La dama racconta di aver trascorso la notte insieme a Mario, confermando che si sono baciati, ma senza andare oltre, quest'ultima parte viene messa in dubbio sia dai due opinionisti sia dal pubblico che commenta il programma su X. Nella puntata del 10 ottobre 2024 di Uomini e Donne, Mario Cusitore è al centro dello studio, per lui ci sono tre sedute, come le dame che ha frequentato in ... (Movieplayer.it)

Uomini e Donne - Giulia Vacca commenta la rottura tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone - Sulla rottura tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone è intervenuta anche Giulia Vacca, ex corteggiatrice del cavaliere a Uomini e Donne. (Comingsoon.it)

Uomini e Donne - Puntata Di Oggi : Passione Tra Mario E Margherita! - Morena e Margherita a quel punto tornano a sedersi, mentre rimane Maura, la quale dice di andare sempre dritta come un treno se ha interesse per qualcuno. Maria De Filippi però conferma che Mario ha detto alla redazione di non avere particolare interesse per lei. Valerio ritiene che questo sia un ricatto e non accetta. (Uominiedonnenews.it)