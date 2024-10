Udine: ecco la Mappa dei Sapori 2024 per non perdere i migliori locali (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ritorna la Mappa del Sapore, con un focus che cambia, di volta in volta. In questa occasione ritorna protagonista la città di Udine (e dintorni) con la quarta edizione del volume che offre la carta d’identità dei migliori ristoranti, come pure delle osterie tipiche, «che rendono il Friuli meta d’obbligo per gli appassionati di vino di tutto il mondo», sottolinea nel giorno della presentazione al Black Stuff di via Gorghi, Alessandro Tollon, vicepresidente provinciale di Confcommercio e storico curatore dell’iniziativa. 6MILA COPIE Come dalla prima edizione del 2003, la Mappa del Sapore, traduzione in tedesco e inglese, 6mila copie stampate, si presenta nella forma di un volume snello, un’ottantina di pagine, che racchiude il meglio dell’offerta culinaria della località friulana. Udine20.it - Udine: ecco la Mappa dei Sapori 2024 per non perdere i migliori locali Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ritorna ladel Sapore, con un focus che cambia, di volta in volta. In questa occasione ritorna protagonista la città di(e dintorni) con la quarta edizione del volume che offre la carta d’identità deiristoranti, come pure delle osterie tipiche, «che rendono il Friuli meta d’obbligo per gli appassionati di vino di tutto il mondo», sottolinea nel giorno della presentazione al Black Stuff di via Gorghi, Alessandro Tollon, vicepresidente provinciale di Confcommercio e storico curatore dell’iniziativa. 6MILA COPIE Come dalla prima edizione del 2003, ladel Sapore, traduzione in tedesco e inglese, 6mila copie stampate, si presenta nella forma di un volume snello, un’ottantina di pagine, che racchiude il meglio dell’offerta culinaria dellatà friulana.

