Traumi del volto, le nuove frontiere della chirurgia maxillo-facciale (Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS)- Incidenti domestici, Traumi sportivi, incidenti stradali ed episodi di violenza hanno reso di fondamentale importanza gli interventi di ricostruzione del volto. Il 60% di questi interventi riguarda pazienti sotto i 30 anni. Sono alcuni dei dati emersi nel corso del 27mo Congresso della European Association for Cranio maxillo Facial Surgery, che si è tenuto a Roma alla presenza di tremila specialisti di oltre cento Paesi. A guidare i lavori due italiani, i professor Manlio Galiè, e Valentino Valentini. abr/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Traumi del volto, le nuove frontiere della chirurgia maxillo-facciale Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS)- Incidenti domestici,sportivi, incidenti stradali ed episodi di violenza hanno reso di fondamentale importanza gli interventi di ricostruzione del. Il 60% di questi interventi riguarda pazienti sotto i 30 anni. Sono alcuni dei dati emersi nel corso del 27mo CongressoEuropean Association for CranioFacial Surgery, che si è tenuto a Roma alla presenza di tremila specialisti di oltre cento Paesi. A guidare i lavori due italiani, i professor Manlio Galiè, e Valentino Valentini. abr/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Traumi del volto - le novità della chirurgia maxillo-facciale - Unlimited News - Notizie dal mondo . Il volto umano, infatti, è il nostro biglietto da visita, il riflesso delle nostre emozioni e la chiave per le nostre relazioni: per questo la chirurgia maxillo-facciale si rivela una risorsa vitale per restituire non solo la funzionalità , ma anche la dignità e l’autostima ai pazienti. (Unlimitednews.it)

Traumi del volto - le novità della chirurgia maxillo-facciale - Le cause primarie sono incidenti domestici (38%); seguono i traumi sportivi (31%), incidenti stradali (12%) ed episodi di violenza (12%). ROMA - Gli interventi di ricostruzione del volto sono diventati primari a causa degli incidenti legati ad alcune attività quotidiane in casa o sul lavoro. Nel 60% . (Ilgiornaleditalia.it)

Traumi del volto - le novità della chirurgia maxillo-facciale - Le cause primarie sono incidenti domestici (38%); seguono i traumi sportivi (31%), incidenti stradali (12%) ed episodi di violenza (12%). ROMA - Gli interventi di ricostruzione del volto sono diventati primari a causa degli incidenti legati ad alcune attività quotidiane in casa o sul lavoro. Nel 60% . (Ilgiornaleditalia.it)