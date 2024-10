Torna "Lo Pan Ner", la festa dei pani delle Alpi: oltre 10 appuntamenti tra Ossola e Verbano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre nel Vco, tra Ossola e Verbano, Torna "Lo Pan Ner", la festa transfrontaliera dei pani delle Api.Sono molti gli appuntamenti in programma in diversi comuni: a Montescheno e Borgomezzavalle (Valle Antrona), Montecrestese, Tappia e Varchignoli (VilladOssola) Novaratoday.it - Torna "Lo Pan Ner", la festa dei pani delle Alpi: oltre 10 appuntamenti tra Ossola e Verbano Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre nel Vco, tra"Lo Pan Ner", latransfrontaliera deiApi.Sono molti gliin programma in diversi comuni: a Montescheno e Borgomezzavalle (Valle Antrona), Montecrestese, Tappia e Varchignoli (Villad

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tornano a manifestare in strada i lavoratori di Jabil e Softlab - Quella di domani, venerdì 11 ottobre, sarà una giornata di manifestazioni per le strade da parte dei lavoratori di Jabil e Softlab. Due iniziative di protesta organizzate dai sindacati perché “Caserta è ormai al collasso industriale ed occupazionale. Le Istituzioni non possono continuare ad... (Casertanews.it)

Un lungo rombo di motori per solidarietà - tornano a Ferrara i 'Matti in festa' - Il motoraduno, alla sua ottava edizione, ha finalità non solo sportive e culturali ma soprattutto benefiche e di solidarietà . . Torna ‘Matti in festa’. . La manifestazione è, infatti, in programma per domenica 13 alle 11. Organizzato dell'associazione Moto Club ‘Casco Matto’, il costo d’iscrizione. (Ferraratoday.it)

Salento - torna la Festa della Castagna : quattro giorni di musica e tradizioni dal 17 al 20 ottobre - Il programma La festa sarà . .  Tra piatti tipici a base di castagne, vino locale, musica e balli, l'evento promette divertimento e condivisione per tutte le generazioni. . Tutto pronto per la 51ª edizione della Festa della Castagna, che dal 17 al 20 ottobre animerà il borgo cilentano di Salento. (Salernotoday.it)