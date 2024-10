Speed friending in italiano & in english (Di giovedì 10 ottobre 2024) Che tu sia nuovo in città o stanco di vedere sempre le stesse facce, il nostro Speed friending è l’evento che fa per te. Solo due minuti per fare amicizia con chi hai davanti a te, poi via con il prossimo! Non preoccuparti a pensare a cosa dire, all’entrata ti forniremo delle domande per rompere Veronasera.it - Speed friending in italiano & in english Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Che tu sia nuovo in città o stanco di vedere sempre le stesse facce, il nostroè l’evento che fa per te. Solo due minuti per fare amicizia con chi hai davanti a te, poi via con il prossimo! Non preoccuparti a pensare a cosa dire, all’entrata ti forniremo delle domande per rompere

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Make acquaintances in four minutes at Duluth regular event - "It's where everyone meets everyone, one-on-one for a short period of time. The exact period is determined by how many people are there, but generally around three to five minutes," DeMaioribus said. ... (duluthnewstribune.com)

ASOCC Speed Friending creates new connections - On Wednesday, ASOCC (Associated Students of Orange Coast College) hosted Speed Friending. What ASOCC does is host events for students so that they can come and work towards creati ... (coastreportonline.com)