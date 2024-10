Sos internisti, a rischio assistenza negli ospedali. Simi: "Poco personale e violenze, pericolo desertificazione" (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Senza adeguati provvedimenti, la sanità italiana vivrà una crisi peggiore rispetto a quella avuta con il Covid ». Il presidente della Società italiana di medicina interna ( Simi ), Giorgio Sesti, lancia l’allarme. Una crisi in radioterapia , medicina nucleare e cure palliative che si aggiungerà a quella degli internisti , alimentata da sottofinanziamento, sovraffollamento dei pronto soccorso Feedpress.me - Sos internisti, a rischio assistenza negli ospedali. Simi: "Poco personale e violenze, pericolo desertificazione" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Senza adeguati provvedimenti, la sanità italiana vivrà una crisi peggiore rispetto a quella avuta con il Covid ». Il presidente della Società italiana di medicina interna (), Giorgio Sesti, lancia l’allarme. Una crisi in radioterapia , medicina nucleare e cure palliative che si aggiungerà a quella degli, alimentata da sottofinanziamento, sovraffollamento dei pronto soccorso

