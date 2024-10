"Sono stanco di vivere", 29enne tenta di uccidersi lanciandosi dal terzo piano: salvato in extremis dai poliziotti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Provvidenziale intervento martedì sera degli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della questura di Forlì che hanno salvato in extremis un giovane uomo intenzionato a togliersi la vita gettandosi dal terzo piano di un condominio. Tutto ha avuto inizio quando alla sala operativa Forlitoday.it - "Sono stanco di vivere", 29enne tenta di uccidersi lanciandosi dal terzo piano: salvato in extremis dai poliziotti Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Provvidenziale intervento martedì sera degli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della questura di Forlì che hannoinun giovane uomo intenzionato a togliersi la vita gettandosi daldi un condominio. Tutto ha avuto inizio quando alla sala operativa

