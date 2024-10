Sinner, tutto da rifare: di nuovo al punto di partenza (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannik Sinner, dopo tante peripezie si potrebbe tornare al punto di partenza: lo ha detto chiaramente qualche ora fa. Le sue riflessioni a caldo le aveva affidate, svariate settimane fa, ai social network. Lì aveva messo nero su bianco il suo stato d’animo, dicendosi comprensibilmente amareggiato del modo in cui la sua reputazione era stata “distrutta”. E sottolineando, oltretutto, quanto male gli facesse il sol pensiero di non poter più fare parte del team al quale si era unito con grandissimo entusiasmo. Jannik Sinner è attualmente impegnato a Shanghai (AnsaFoto) – Ilveggente.itGiacomo Naldi non ha ancora finito, però. Il fisioterapista, che suo malgrado si è ritrovato coinvolto nella vicenda doping che ha allungato ombre e dubbi sull’integrità di Jannik Sinner, ha ancora qualcosa da dire. Ilveggente.it - Sinner, tutto da rifare: di nuovo al punto di partenza Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannik, dopo tante peripezie si potrebbe tornare aldi: lo ha detto chiaramente qualche ora fa. Le sue riflessioni a caldo le aveva affidate, svariate settimane fa, ai social network. Lì aveva messo nero su bianco il suo stato d’animo, dicendosi comprensibilmente amareggiato del modo in cui la sua reputazione era stata “distrutta”. E sottolineando, oltre, quanto male gli facesse il sol pensiero di non poter più fare parte del team al quale si era unito con grandissimo entusiasmo. Jannikè attualmente impegnato a Shanghai (AnsaFoto) – Ilveggente.itGiacomo Naldi non ha ancora finito, però. Il fisioterapista, che suo malgrado si è ritrovato coinvolto nella vicenda doping che ha allungato ombre e dubbi sull’integrità di Jannik, ha ancora qualcosa da dire.

LIVE Sinner-Shelton 3-4 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : nessun punto in risposta per l’italiano - 26 Sinner e Shelton si affrontarono proprio agli ottavi nell’edizione 2023 a Shanghai. 16 del mondo. 6. Sinner deve aggrapparsi al servizio e attendere una occasione in risposta. 1-1 Ancora una buona seconda di Sinner. 30-0 Prima vincente al corpo. 40-0 Ancora un servizio vincente di Shelton. 33 I giocatori fanno il loro ingresso in campo. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Shelton 1-2 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : ancora nessun punto in risposta - 40 Si comincia con Shelton in battuta. Aspettiamoci comunque scambi piuttosto brevi in questa partita. Quinto confronto diretto tra i due giovani tennisti, con l’altoatesino che guida 3-1 dopo aver perso proprio nella passata edizione del torneo cinese, peraltro a livello di ottavi di finale. 15-0 Subito un ace al centro. (Oasport.it)

Sinner in affanno - ma vince con Etcheverry : ecco il punto da "fantascienza" dell'altoatesino | Video - Sinner with the flick of the wrist @janniksin #RolexShanghaiMasters pic. Agli ottavi l'altoatesino affronterà uno tra Ben Shelton (16esimo nel ranking Atp), che lo ha fermato negli ottavi l'anno scorso, o lo spagnolo Roberto Carballes Baena (54esimo).    "È stata una serata difficile, ho avuto le mie chance sul 6-5 nel primo set ma capita di non poterle sfruttare. (Liberoquotidiano.it)

Jannik Sinner come Frankenstein - quasi perfetto : ecco il suo unico punto debole - Rafa Nadal era spesso in infermeria ma, fra una cura e un'operazione, ha vinto 22 Slam. . SMORZATA. Ci viene in mente anche Connors per la capacità che Jannik ha di piazzare la stessa risposta fra i piedi e al corpo: Jimbo inventò questa mossa diventando il primo tennista a trasformare la risposta in attacco. (Liberoquotidiano.it)

Tutto il team di Sinner ha esultato al punto decisivo - tranne uno : è crollato dopo gli ultimi mesi - Darren Cahill è apparso quasi stremato dopo il trionfo di Sinner agli US Open, raccontando poi il motivo della sua emozione e commozione.Continua a leggere . (Fanpage.it)