Scherma, il fioretto riparte dalla Valle d’Aosta. I 24 convocati per il primo raduno verso Los Angeles 2028 (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Scherma italiana e in particolare il fioretto ripartono dalla Valle d’Aosta per mettere nel mirino le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Nella località montana di Champoluc (Aosta) infatti, dal 21 al 26 ottobre prossimi, si terrà il primo maxi raduno azzurro agli ordini del CT Stefano Cerioni e del suo staff tecnico. Saranno ben 24 i convocati, equamente divisi fra 12 donne e 12 uomini, per un comparto che a Parigi 2024 ha messo a referto 3 medaglie, tutte d’argento, 1 individuale (Macchi) e 2 di squadra. Oasport.it - Scherma, il fioretto riparte dalla Valle d’Aosta. I 24 convocati per il primo raduno verso Los Angeles 2028 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Laitaliana e in particolare ilripartonoper mettere nel mirino le Olimpiadi di Los. Nella località montana di Champoluc (Aosta) infatti, dal 21 al 26 ottobre prossimi, si terrà ilmaxiazzurro agli ordini del CT Stefano Cerioni e del suo staff tecnico. Saranno ben 24 i, equamente divisi fra 12 donne e 12 uomini, per un comparto che a Parigi 2024 ha messo a referto 3 medaglie, tutte d’argento, 1 individuale (Macchi) e 2 di squadra.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scherma : La Nazionale di fioretto in ritiro in Valle d'Aosta - Nel solco della partnership tra la Federazione Italiana Scherma e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, dopo la felice esperienza della sciabola lo scorso gi . ROMA - Comincerà da Ayas il nuovo quadriennio olimpico del fioretto azzurro. Comincia il nuovo quadriennio olimpico per i ragazzi del ct Cerioni. (Ilgiornaleditalia.it)

Scherma : La Nazionale di fioretto in ritiro in Valle d'Aosta - ROMA - Comincerà da Ayas il nuovo quadriennio olimpico del fioretto azzurro. Comincia il nuovo quadriennio olimpico per i ragazzi del ct Cerioni. Nel solco della partnership tra la Federazione Italiana Scherma e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, dopo la felice esperienza della sciabola lo scorso gi . (Ilgiornaleditalia.it)

Scherma / Coni 2024 al femminile - fioretto d’oro (Jesi) e spada di bronzo (Fabriano) - All’edizione siciliana sono presenti 4500 tra atleti e tecnici in rappresentanza dei 21 Comitati Regionali del CONI, con 39 Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate coinvolte. Nella gara del fioretto femminile primo posto per Maria Vittoria Trombetti (club scherma Jesi) e nella spada, sempre femminile, con il terzo posto di Eleonora Gregori (club scherma Fabriano). (Vallesina.tv)