Rivoluzione rosa in panchina | per la prima volta nella storia una donna guiderà una squadra maschile

Per la prima volta nella storia una donna sarà la coach di una squadra maschile: ecco dove s'è sfondato un soffitto di cristallo. Per la prima volta nella storia dello sport professionistico, una donna ha assunto il ruolo di vice allenatore in una squadra della National Hockey League (NHL), segnando un momento epocale non solo per l'hockey su ghiaccio ma per l'intero mondo dello sport. Jessica Campbell, 32 anni, ha fatto il suo debutto come vice allenatore dei Seattle Kraken durante il match di apertura di stagione contro i St. Louis Blues. Nonostante la sconfitta della sua squadra, Campbell ha vissuto un momento di gloria personale, infrangendo un soffitto di cristallo che per troppo tempo ha limitato le aspirazioni delle donne nel mondo dello sport professionistico. Sfondato finalmente un altro soffitto di cristallo – notizie.comJessica Campbell non è nuova a traguardi storici.

