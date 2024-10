Rischio idrogeologico a Como, Prefetto in volo con la Guardia di finanza per verificare i danni da maltempo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Como, 10 ottobre 2024 – Sorvolo delle aree a maggiore criticità idrogeologica della provincia, giovedì pomeriggio, con un velivolo della Sezione Aerea della Guardia di finanza di Varese. A bordo, il Prefetto di Como Corrado Conforto Galli, accompagnato dal Comandante provinciale della Guardia di finanza, Colonnello Michele Donega, e dal Comandante della Sezione, Capitano Daniele Lozzi. Il sopralluogo è stato effettuato per verificare la situazione generale delle aree a maggiore Rischio idrogeologico dopo le frequenti e abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, che hanno portato all’emissione di un’allerta rossa per Rischio idrogeologico. Ilgiorno.it - Rischio idrogeologico a Como, Prefetto in volo con la Guardia di finanza per verificare i danni da maltempo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Sordelle aree a maggiore criticità idrogeologica della provincia, giovedì pomeriggio, con un velidella Sezione Aerea delladidi Varese. A bordo, ildiCorrado Conforto Galli, accompagnato dal Comandante provinciale delladi, Colonnello Michele Donega, e dal Comandante della Sezione, Capitano Daniele Lozzi. Il sopralluogo è stato effettuato perla situazione generale delle aree a maggioredopo le frequenti e abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, che hanno portato all’emissione di un’allerta rossa per

