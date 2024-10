Rinuncia alle cure per 120mila abruzzesi, arrivano le critiche e una risoluzione Pd: "Tanti quanti gli abitanti di Pescara" (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Disastro” e “catastrofe”. Sono questi i termini con cui rispettivamente il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli e il consigliere regionale del Partito Antonio Di Marco commentano i dati dell’ultimo report della fonazione Gimbe (su dati Istat) che consegnano all’Abruzzo la maglia nera Ilpescara.it - Rinuncia alle cure per 120mila abruzzesi, arrivano le critiche e una risoluzione Pd: "Tanti quanti gli abitanti di Pescara" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Disastro” e “catastrofe”. Sono questi i termini con cui rispettivamente il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli e il consigliere regionale del Partito Antonio Di Marco commentano i dati dell’ultimo report della fonazione Gimbe (su dati Istat) che consegnano all’Abruzzo la maglia nera

