Tg24.sky.it - Rapinarono due coetanei a Reggio Calabria, denunciati quattro minorenni

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024), uno dei quali di 14 anni, sono statidai carabinieri aper rapina impropria ai danni di altri due. L'episodio si è consumato in centro città la sera del 13 maggio scorso quando i militari dell'Arma sono intervenuti sul viale Genovese Zerbi, nei pressi del lungomare Falcomatà , dove due fratelli, di 17 e 16 anni, sono stati avvicinati da un gruppo digiovani. Questi, dopo averli fermati mentre stavano passeggiando, gli hanno sottratto alcuni effetti personali per poi fuggire. Le vittime hanno inseguito i responsabili e, una volta raggiunti, sono stati aggrediti dai giovani ladri: calci e pugni che agli indagati sono serviti per assicurarsi la fuga. Durante la rapina, uno degli aggressori è stato riconosciuto da una delle vittime come un ragazzo reggino di 14 anni.