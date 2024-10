Posteggia la Fiat 500, ladri ragazzini gliela rubano in piena notte: folle inseguimento si conclude con uno schianto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Posteggia la sua Fiat 500 in strada, gliela rubano in piena notte, ma interviene la polizia e scatta un inseguimento che termina con un arresto. E' successo nei giorni scorsi nel cuore di Tommaso Natale a pochi metri dal cinema Aurora. Erano quasi le 3.30 della notte, quando una volante del Palermotoday.it - Posteggia la Fiat 500, ladri ragazzini gliela rubano in piena notte: folle inseguimento si conclude con uno schianto Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)la sua500 in strada,in, ma interviene la polizia e scatta unche termina con un arresto. E' successo nei giorni scorsi nel cuore di Tommaso Natale a pochi metri dal cinema Aurora. Erano quasi le 3.30 della, quando una volante del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Posteggia l'auto lungo il marciapiede e al momento di riprenderla la trova tutta graffiata - Non soltanto a San Leone o in centro città. Ma anche nel periferico quartiere di Villaseta. Il "maniaco del chiodo" ha danneggiato, graffiandola in più punti, la carrozzeria di una Volkswagen che era stata lasciata posteggiata lungo il ciglio della strada. A fare la scoperta, decisamente amara... (Agrigentonotizie.it)