Pierina, un figurante per sciogliere i dubbi sul video della farmacia che incastra Dassilva (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rimini, 10 ottobre 2024 – Era già accaduto nel dicembre del 2023 e poi nuovamente lo scorso agosto. La squadra mobile di Rimini, guidata dal commissario capo Marco Masia, è tornata ieri sera in via del Ciclamino, teatro del delitto di Pierina Paganelli, accompagnata da un figurante di colore, per eseguire alcune simulazioni e 'cristallizzare' quella che dagli inquirenti è considerata la prova regina a carico dell'unico indagato, il 34enne senegalese Louis Dassilva. Si tratta il video della cam 3 della farmacia San Martino, che mostra una figura incamminarsi verso il palazzo del civico 31 alle 22.17 della sera del delitto, il 3 ottobre del 2023. Per gli investigatori, la sagoma del video combacia - per altezza, andatura e torsione della spalla – con Dassilva. Rimini 12-10-2023 - Omicidio Pierina Paganelli - Valeria Bartolucci e Louis Dassilva. © Manuel Migliorini / Adriapress. Ilrestodelcarlino.it - Pierina, un figurante per sciogliere i dubbi sul video della farmacia che incastra Dassilva Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rimini, 10 ottobre 2024 – Era già accaduto nel dicembre del 2023 e poi nuovamente lo scorso agosto. La squadra mobile di Rimini, guidata dal commissario capo Marco Masia, è tornata ieri sera in via del Ciclamino, teatro del delitto diPaganelli, accompagnata da undi colore, per eseguire alcune simulazioni e 'cristallizzare' quella che dagli inquirenti è considerata la prova regina a carico dell'unico indagato, il 34enne senegalese Louis. Si tratta ilcam 3San Martino, che mostra una figura incamminarsi verso il palazzo del civico 31 alle 22.17sera del delitto, il 3 ottobre del 2023. Per gli investigatori, la sagoma delcombacia - per altezza, andatura e torsionespalla – con. Rimini 12-10-2023 - OmicidioPaganelli - Valeria Bartolucci e Louis. © Manuel Migliorini / Adriapress.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pierina Paganelli - nuovo sopralluogo in via del Ciclamino : usato figurante per alcuni passaggi in strada - Nuovo sopralluogo degli inquirenti in via del Ciclamino a Rimini, dove lo scorso anno è stata uccisa Pierina Paganelli: è stato utilizzato un figurante per alcuni passaggi in strada da e per l'interrato dove si trovano i box auto e dove la mattina del 4 ottobre dello scorso anno fu ritrovato il corpo della vittima. (Fanpage.it)

Il ‘film’ della morte di Pierina. Video con un figurante di colore per cristallizzare la prova regina - È stato un sopralluogo lungo, minuzioso, quello di ieri, che ha impegnato decine di agenti di mobile e Scientifica dalle 22 circa alle 4 della notte. Non ci sono ancora dunque i risultati di quel confronto scientifico tra il Dna trovato e quello dell’unico indagato, confronto che – proprio per la scarsità di materiale isolato – potrebbe anche non dare risultati determinanti. (Ilrestodelcarlino.it)