Primacampania.it - Perquisizioni a tappeto nel quartiere di Ponticelli dei Carabinieri

(Di giovedì 10 ottobre 2024) NAPOLI – Entrano nel vivo i controlli deineldi Napoli. Già dalle prime ore dell’alba, i militari della compagnia Poggioreale e quelli del Reggimento Campania sono al lavoro per setacciare i rioni popolari più sensibili. Oltre 60 uomini in campo, con decine di pattuglie e l’occhio elettronico di un velivolo del Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano. Intanto, da poche ore è finito in archivio il secondo giorno, con risultati importanti. Una detenuta di 29 anni, agli arresti domiciliari, è stata denunciata per furto di energia elettrica. La sua abitazione in Via Montale era collegata direttamente alla rete nazionale, senza che il contatore filtrasse i consumi. Alimentato dall’energia sottratta indebitamente anche un sistema di videocamere installate lungo l’intera scala condominiale.