Nadal l’omaggio di Djokovic | La tua eredità vivrà per sempre

"La tua eredità vivrà per sempre". Così sui suoi profili social Novak Djokovic rende omaggio al rivale di sempre Rafael Nadal che oggi ha annunciato il suo ritiro. "Rafa, un post non è sufficiente per esprimere il rispetto che ho per te e per quello che hai fatto per il nostro sport"

