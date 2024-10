Agi.it - Nadal annuncia ritiro: "È il momento di fermarsi"

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - Con un video di quattro minuti già pronto per essere il cardine su cui ruoterà un docufilm in stile 'Federer, gli ultimi 12 giorni', Rafaa 38 anni ha dato l'addio al tennis, facendo sgorgare molte lacrime di commozione. Con quel "È ilgiusto" Rafa chiude definitivamente l'epoca della più bella e appassionante rivalità sportiva che ha fatto compagnia a milioni di appassionati e non nell'ultimo ventennio. Roger Federer si era congedato dal circus due anni fa nella sua Laver Cup consegnando ai posteri la foto emblema di quella rivalità: quella dei due che cedono alla commozione tenendosi per mano, come due bambini che si trovano sulla soglia di un futuro incerto e hanno bisogno che al loro fianco ci sia un essere umano capace di trasmettere loro la certezza di non essere soli. In comune, Rafa e Roger, hanno avuto anche la scelta ad effetto deldell'addio.